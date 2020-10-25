Temizlik işçisi kadından örnek davranış

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı temizlik personeli Elife Özcan, örnek davranışıyla takdir topladı. Temizlik yaparken caddede bir miktar para bulan Özcan, parayı Osmaniye Şehit Burak Yıldız Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti. Büyükşehir Belediyesi'nde 2019 yılından itibaren temizlik personeli olarak istihdam edilen kadınlar, çalışkanlığı ve işine duyduğu saygıyla Mersinliler tarafından takdir toplamaya devam ediyor. Caddelerdeki ufacık bir çöp parçasını bile özenle temizleyen kadın personel, duyarlılıklarıyla da vatandaşlara güven veriyor. O kadınlardan Elife Özcan'da temizlik sırasında bulduğu parayı karakola götürerek, bir kez daha gönülleri kazandı. Karakola parayı tutanakla teslim eden Özcan'a, polis memurları duyarlılığından dolayı teşekkürlerini iletti. Özcan, Kuvayi Milliye Caddesini süpürmeye başladığını ve öğle arasının ardından göreve başladığı esnada yerde bir miktar