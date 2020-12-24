Adanaspor tat vermiyor

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FF 1. Lig'in 9. haftasında koronavirüs sebebiyle ertelenen maçta Adanaspor
sahasında Menemenspor
'a 3-2 mağlup oldu. Rakibi karşısında tutuk bir futbol sergileyen turuncu-beyazlı ekip bu sonuçla ligde üst üste 4 mağlubiyetini aldı.
Sakatlığının ardından 59 gün sonra sahalara dönen kaleci Goran Karacic
'in yediği hatalı goller mağlubiyette önemli rol oynadı. Karşılaşmada Adanaspor
'un gollerini 80. dakikada Ömer
, 90'da Ergin Keleş
kaydederken Menemen
'in golleri 7'de Şeref
, 45'te Tayfun
, 83'te Kamara
'dan geldi.