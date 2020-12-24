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tat vermiyor

Erteleme maçında ’e mağlup olan Toros Kaplanı’nda işler yolunda gitmiyor

BORA ERDEM
Giriş Tarihi: 24.12.2020 ABONE OL
Adanaspor tat vermiyor
TFF 1. Lig'in 9. haftasında koronavirüs sebebiyle ertelenen maçta Adanaspor sahasında Menemenspor'a 3-2 mağlup oldu. Rakibi karşısında tutuk bir futbol sergileyen turuncu-beyazlı ekip bu sonuçla ligde üst üste 4 mağlubiyetini aldı. Sakatlığının ardından 59 gün sonra sahalara dönen kaleci Goran Karacic'in yediği hatalı goller mağlubiyette önemli rol oynadı. Karşılaşmada Adanaspor'un gollerini 80. dakikada Ömer, 90'da Ergin Keleş kaydederken Menemen'in golleri 7'de Şeref, 45'te Tayfun, 83'te Kamara'dan geldi.
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Adanaspor tat vermiyor
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