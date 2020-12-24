Başkan Çetin hızır gibi yetişti

ADANA'DA Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her hafta yaptığı "Sen Sor Başkan Cevaplasın" uygulamasında bir vatandaşın yardım isteğini anında yerine getirdi. E.Y. isimli vatandaş toplantı sürerken yardımın evine ulaşması dolayısıyla Başkan Soner Çetin'e yine sosyal medya üzerinden teşekkür etti. Toplantı devam ederken yardım isteği yerine getirilen E. Y. yine sosyal medya üzerinden Başkan Soner Çetin'e teşekkür etti. Başkan Soner Çetin, her zaman halkla içiçe olduklarını belirterek, "Göreve geldiğimiz ilk haftadan itibaren Halk Günü yapmaya başladık. Belediyemize gelemeyecek durumda olanları düşünerek ayrıca sosyal medya üzerinden "Sen Sor Başkan Cevaplasın" uygulaması başlattık" dedi.