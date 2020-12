Hızlı büyüyen şirketler listesinde üç Adanalı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde belirlenen Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı. Adana'dan 3 sanayi firması listeye girme başarısı gösterdi. 2016-2018 ciro artışına göre belirlenen Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer alan Adanalı firmalar, Adanus Plastik Ambalaj Ltd. Şti. 32., Aluminance Yapı Sistemleri Ltd. Şti 47., STD Transformatör Makine Ltd. Şti. 97. sırada yer aldı. Türkiye 100 programını, ülkemizin en hızlı büyüyen şirketlerinin başarılarına küresel ölçekte dikkat çekmek ve küresel bağlantılarını kuvvetlendirmek için düzenlendiğini belirten Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, "Türkiye 100 Ödül Töreni'nde Adanalı 3 şirket bizi gururlandırdı. Adana, sanayisinin güçlü biçimde daha ileri seviyelere taşınması, hak ettiği yere kavuşabilmesi için daha çok gayret gösteriyor olması ümit verici" dedi. Kıvanç, " Üretim, istihdam ve ihracat hedeflerinden ödün vermeden çalışmalarına devam ederek Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer alan firmalarımızı kutluyorum, önümüzdeki yıllarda bu sayının katlanarak artmasını temenni ediyorum" diye konuştu. Listede 32. sırada ADANUS Plastik Ambalaj Toplama Ayırma Geri Dönüşüm Ve Atık Bertarafı İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ., 47'de Aluminance Yapı Sistemleri LTD. ŞTİ, 97'de STD Transformatör Makine Teknoloji İnşaat Dış Ticaret Ve Sanayi LTD. ŞTİ. yer aldı.