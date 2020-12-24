Uluslararası Mimari Fikir Projesi’nden birincilik ödülü

KIBRIS Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ile Girne Belediyesi tarafından Ziya Tanalı anısına bu yıl ikincisi düzenlenen "Zt Ödülleri: Hafıza Aralığı" Uluslararası Mimari Fikir Projesi Öğrenci Yarışması'nda, Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri birincilik ödülü aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'den 32 üniversitenin "mimarlık" lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrencilerin, 73 proje ile katıldığı yarışmada, Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri Mustafa Ahmet Gaber ve John Ifeanyi Ugwulebo "Transparent Ruins – Şeffaf Kalıntılar" adlı proje ile birincilik ödülüne layık görüldü. Toplam 73 projenin yer aldığı "Zt Ödülleri: Hafıza Aralığı" Uluslararası Mimari Fikir Projesi Öğrenci Yarışması'nda, katılımcılardan Girne Kalesi'nin günümüze kadar gelebilmiş sur duvarını kentle, günümüz yaşamı ile bağlarını kurmak ve bir araya getirmek için potansiyelleri ortaya koyacak tasarımlar yapmaları istendi. Yarışmacılardan duvarın kentle ilişkisini tasarlarken, fiziksel gereksinimlerin de ötesine geçerek zihinsel ve ruhsal gereksinimleri aktaran öneriler beklendi.