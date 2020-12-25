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Çukurova’nın Sultanları ’da galip

Giriş Tarihi: 25.12.2020 ABONE OL
Çukurova’nın Sultanları Sakarya’da galip
ÇUKUROVA Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı ligdeki önemli rakiplerinden Generali Sigorta Sakarya Voleybol'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Türkiye Kadınlar 1. Voleybol Ligi'ndeki temsilcimiz, Sakarya'daki önemli maça kötü başladı ve ilk seti 25-17 kaybetti. İkinci sette kendini bulan Çukurova'nın Sultanları 25-16 ile durumu 1-1'e getirdi. Bu moralle üçüncü seti 25-20 alıp 2-1 öne geçmeyi başaran Adana ekibi, çekişmeli rakibine aynı şekilde karşılık verdi. Son seti 29-27 almayı başaran Çukurova Belediyesi SK, maçı da 3-1 kazanıp önemli bir galibiyete imza attı. Maç sonu Çukurova oyuncuları büyük sevinç yaşadı.
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Çukurova’nın Sultanları Sakarya’da galip
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