Çukurova’nın Sultanları Sakarya’da galip

ÇUKUROVA Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı ligdeki önemli rakiplerinden Generali Sigorta Sakarya Voleybol'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Türkiye Kadınlar 1. Voleybol Ligi'ndeki temsilcimiz, Sakarya'daki önemli maça kötü başladı ve ilk seti 25-17 kaybetti. İkinci sette kendini bulan Çukurova'nın Sultanları 25-16 ile durumu 1-1'e getirdi.Son seti 29-27 almayı başaran Çukurova Belediyesi SK, maçı da 3-1 kazanıp önemli bir galibiyete imza attı. Maç sonu Çukurova oyuncuları büyük sevinç yaşadı.