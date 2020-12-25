Hükmen ama mutsuz

TFF 1. Lig'de 9. haftanın erteleme maçında Adanaspor
, evinde Menemenspor
ile karşılaştı. Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan İzmir ekibi
yaptığı kural hatasıyla maça damga vurdu. Menemenspor, ilk 11'de Selmani, Domgjoni, Tidjani Anaane, Adamu Alhassan ve Kamara
isimlerinden oluşan 5 yabancı futbolcuya yer verdi. 76. dakikada Şeref Özcan
'ın yerine oyuna Akanbi Rasheed
dahil oldu ve Menemenspor
sahada 6 yabancı ile oynadı. İzmir temsilcisi, kurallara göre 3-0 hükmen mağlup sayılacak. Adanaspor Başkanı Bayram Akgül, "Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Menemenspor maçında hükmen galip sayılacağız ancak takımın bu maçta oynadığı futbol beni tatmin etmedi. Menemenspor'a geçmiş olsun"
yorumunu yaptı.