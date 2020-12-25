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Hükmen ama mutsuz

Adanaspor Başkanı Akgül: Menemenspor 6 yabancıyla oynadı. Sonuç belli ama ben sergilediğimiz futboldan memnun değilim

BORA ERDEM
Giriş Tarihi: 25.12.2020 ABONE OL
Hükmen ama mutsuz
TFF 1. Lig'de 9. haftanın erteleme maçında Adanaspor, evinde Menemenspor ile karşılaştı. Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan İzmir ekibi yaptığı kural hatasıyla maça damga vurdu. Menemenspor, ilk 11'de Selmani, Domgjoni, Tidjani Anaane, Adamu Alhassan ve Kamara isimlerinden oluşan 5 yabancı futbolcuya yer verdi. 76. dakikada Şeref Özcan'ın yerine oyuna Akanbi Rasheed dahil oldu ve Menemenspor sahada 6 yabancı ile oynadı. İzmir temsilcisi, kurallara göre 3-0 hükmen mağlup sayılacak. Adanaspor Başkanı Bayram Akgül, "Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Menemenspor maçında hükmen galip sayılacağız ancak takımın bu maçta oynadığı futbol beni tatmin etmedi. Menemenspor'a geçmiş olsun" yorumunu yaptı.
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Hükmen ama mutsuz
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