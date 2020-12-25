Hükmen ama mutsuz

TFF 1. Lig'de 9. haftanın erteleme maçında, evindeile karşılaştı. Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılanyaptığı kural hatasıyla maça damga vurdu. Menemenspor,isimlerinden oluşan 5 yabancı futbolcuya yer verdi. 76. dakikada'ın yerine oyunadahil oldu vesahada 6 yabancı ile oynadı. İzmir temsilcisi, kurallara göre 3-0 hükmen mağlup sayılacak. Adanaspor Başkanı Bayram Akgül,yorumunu yaptı.