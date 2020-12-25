Prof. Dr. Kürşad Turgut, son yolculuğuna uğurlandı

GEÇTİĞİMİZ Cumartesi geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden Prof. Dr. Kürşad Turgut, dekanlığını yaptığı Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi önünde, ailesi, meslektaşları, öğrencileri ve üniversite çalışanlarının katıldığı bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Hayvan iç hastalıkları alanında "Hocaların Hocası" olarak anılan Prof. Dr. Kürşad Turgut, yazdığı onlarca kitap ve makale ile alanında, dünyanın en önemli akademisyenlerden biriydi. Örnek bir bilim insanı olmasının yanı sıra yüksek enerjisi ve sevecen yapısıyla herkesin sevgisini kazanan Prof. Dr. Kürşad Turgut, son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı. Törende, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsfendiyar Darbaz birer konuşma yaptı. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: "Hocamızın anısını yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.