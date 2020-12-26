Ceyhan Organize Sanayi büyüyecek

Valisi Süleyman Elban başkanlığında Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı. Makam toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Vali Yardımcısı Zafer Öz, Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, OSB yetkilileri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. 2020 yılının son müteşebbis heyeti toplantısında; yıl sonu faaliyetleri, yeni yatırım talepleri ile 2021 yılı yol haritası tüm detaylarıyla ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişiyle devam eden toplantının sonunda kısa bir değerlendirme yapan Vali Elban, son dönemlerde yapılan yatırımlarla Ceyhan ilçemizin geleceğin parlayan yıldızı olmaya aday bir ilçe olduğuna vurgu yaptı ve bu önemli yatırımın bir an evvel tamamlanması için azami gayreti gösterdiklerini dile getirdi.