Çocuk üniversitesi öğrencileri el becerilerini geliştirdi

Günsel Çocuk Üniversitesi Dünya, Güneş ve Galaksi grubu öğrencileri Cumartesi günü gerçekleştirdikleri çevrimiçi eğitimlerinde mutfak, sanat ve temel eğitim bilgilerini uygulamalı bir şekilde eğlenerek pekiştirdiler. 6-8 yaş Dünya Grubu öğrencileri, hayvanlar hakkında bilgi toplayarak, hayvanların farklı ve bilinmeyen dünyasına göz atma fırsatı buldu. Kedilerin yaydığı frekans dalgalarının insanlar üzerindeki etkisi, atların terapi amaçlı kullanımı, yunusların çok güçlü ses dalgaları olması ve denizaltı yaşamındaki tehlikeleri hissetmeleri üzerine pek çok bilgi edinen öğrenciler, kendi evcil hayvanlarını da ekrandan arkadaşlarına tanıttılar. 9-11 yaş Güneş Grubu öğrencileri 'Taş Boyama Etkinliği' ile çeşitli taşlar üzerine uygulanan sulu boya çalışmaları yaptılar. Taş boyama etkinliğinde, renkler ve şekilleri kullanarak kendi tasarımlarını oluşturan öğrenciler, kendi tasarımlarını uygulayarak keyifli vakit geçirdiler. Oldukça şık ve sevimli taş boyama örnekleri ortaya çıkardılar. 12-15 yaş Galaksi Grubu öğrencileri de beş duyunun tamamının kullanıldığı 'Mutfakta Harikalar Yaratıyorum' etkinliğini gerçekleştirdi.