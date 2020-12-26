Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri KGYS ile kural ihlaline geçit yok

ile kural ihlaline geçit yok

’da son bir yılda trafikte kural ihlali yapan 257 bin 206 kişiye trafik cezası yazıldı. Kentteki denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettiği belirtildi

Giriş Tarihi: 26.12.2020 ABONE OL
KGYS ile kural ihlaline geçit yok
Hatay'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nde (KGYS) kural ihlali yapan 257 bin 206 kişiye trafik cezası kesildi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile (KGYS) Hatay genelin de ana arterler de kural ihlali yapan sürücüler tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor. Hatay'da 2 bin 83 KGYS ile 75 Plaka Tespit Sistemi (PTS) ve drone bulunuyor. Hatay genelinde toplamda 257 bin 206 kişiye toplam 118 milyon 675 bin 864 lira idari para cezası uygulandı. Cezalar içerisinde en fazla hız ihlalinden dolayı trafik cezası yazılırken, bu ihlali yanlış park yapma ve trafikte cep telefonu kullanma takip etti. Kentteki denetimlere devam edileceği belirtilerek, sürücülerin ve yayaların trafik kurallarına uymaları istendi.
ARKADAŞINA GÖNDER
KGYS ile kural ihlaline geçit yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA