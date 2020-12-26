Mersin Limanı zirvede yer aldı

en büyük konteyner Mersin Uluslararası Limanı (MIP), 2020 Ekim ayında 185 bin TEU, Kasım ayında 193 bin TEU konteyner iş hacmi gerçekleştirerek iki ay üst üste Türkiye rekoru kırdı. MIP, Kasım ayı konteyner iş hacmiyle "Türkiye'nin aylık bazda en fazla konteyner elleçleyen limanı" unvanını güncelledi. MIP, ulaştığı bu rakamla tarihinde bir ilke daha imza atarken, "Türkiye'nin aylık bazda en fazla konteyner elleçleyen limanı" unvanını da güncellemiş oldu. MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkelerin dış ticaret hacminin kayda değer ölçülerde daraldığını belirten, "Bu zorlu süreçte bir rekora daha imza atan personelimize minnettarlığımı iletiyorum" dedi. Daele , pandemi sürecinde, tüm personelin ve liman kullanıcılarının sağlığını mümkün olan en iyi şekilde korumak için birçok yeni iş süreci ve önlemi uygulamaya koyduklarını hatırlattı. Johan Van Daele, MIP'nin dijital yeniliklerle müşteri odaklı çözümler ürettiğine değindi.