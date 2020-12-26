Mersinliler tepkili

ihalelerinde bu firmanın kullanılması tam bir skandal. Mersin'imizin parası hizmete harcansın, birilerini zengin etmek için değil. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in adrese teslim bir ihale yapması veya yaptırması Mersin için üzücü.Mersin için yapılan her şey açık olmalı. İhalenin katılımı neden kısa tutulur. Adrese teslim diye bir ihale sistemi olamaz. Alınan araçlar neden Mersin'de hizmete başlamıyor. Biz vatandaş olarak Büyükşehir Belediyesi'nin daha şeffaf olmasını bekliyoruz.