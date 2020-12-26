Sırada balıkesir var

FF 1. Lig'in 16. haftasında bugün saat 19.00'da deplasmandaile karşılaşacakhazırlıklarını galibiyet parolasıyla tamamladı. Teknik direktör, son haftalarda çok iyi bir performans ortaya koyduklarını belirterek,dedi.FF 1. Lig'in 16. haftasında bugün saat 19.00'da deplasmandaile karşılaşacakhazırlıklarını galibiyet parolasıyla tamamladı. Teknik direktör, son haftalarda çok iyi bir performans ortaya koyduklarını belirterek,dedi.Genç teknik adam Dumlupınar, her geçen gün daha iyiye gittiklerini belirterek,diye konuştu.'Çok iyi bir yönetimimiz bulunuyor'DUMLUPINAR"Çok iyi bir yönetimimiz var. Her şeyini Adana Demirspor'a adamış bir kulüp başkanımız var. Taraftar ve camiamız herkesin tek isteği Adana Demirspor'u Süper Lig'de görmek. Çalışırsak bunun önünde kimse duramaz. Şampiyonluğa oynuyoruz. Şu anda tek düşüncemiz Balıkesirspor karşılaşması. Maçı alıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.