Sırada balıkesir var

T
FF 1. Lig'in 16. haftasında bugün saat 19.00'da deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirsopr
ile karşılaşacak Adana Demirspor
hazırlıklarını galibiyet parolasıyla tamamladı. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar
, son haftalarda çok iyi bir performans ortaya koyduklarını belirterek, "Bunu sürdürmek istiyoruz. Bu yüzden Balıkesir maçı bizim için çok önemli"
dedi.
T
FF 1. Lig'in 16. haftasında bugün saat 19.00'da deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirsopr
ile karşılaşacak Adana Demirspor
hazırlıklarını galibiyet parolasıyla tamamladı. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar
, son haftalarda çok iyi bir performans ortaya koyduklarını belirterek, "Bunu sürdürmek istiyoruz. Bu yüzden Balıkesir maçı bizim için çok önemli"
dedi.
Genç teknik adam Dumlupınar, her geçen gün daha iyiye gittiklerini belirterek, "Eksiklerimizi tamamlıyoruz. Pres yapan, 90 dakika boyunca mücadele eden, savaşan bir takım olmak istiyoruz. Biz olaya maç maç akıyoruz. Yoğun bir programından geçiyoruz. Herkes sorumluluğunun bilincinde. Bu ligin en iyi kadrosuna sahibiz"
diye konuştu.
'Çok iyi bir yönetimimiz bulunuyor'
DUMLUPINAR,
"Çok iyi bir yönetimimiz var. Her şeyini Adana Demirspor'a adamış bir kulüp başkanımız var. Taraftar ve camiamız herkesin tek isteği Adana Demirspor'u Süper Lig'de görmek. Çalışırsak bunun önünde kimse duramaz. Şampiyonluğa oynuyoruz. Şu anda tek düşüncemiz Balıkesirspor karşılaşması. Maçı alıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.