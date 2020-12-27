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3 ilde ve savcı operasyonu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
ADANA merkezli 3 ilde, telefonda kendilerini polis ve savcı gibi tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 16 şüpheli gözaltına alındı. Sahte polis ve savcılar, sorgulanmak üzere emniyete götürülüyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülenlere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler, hakkında gözaltı kararı verilen ve adresleri belirlenen 16 şüpheliyi, Adana, İzmir ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Öte yandan, polisin yaklaşık 6 aylık süreçte 25 kişinin dolandırılmasını önlediği ve gözaltına alınan 32 şüpheliden 22'sinin tutuklandığı bildirildi.
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3 ilde sahte polis ve savcı operasyonu
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