Anamur’da sokak hayvanlarına destek

Anamur ilçesinde Kaymakam Mehmet Nuri Başaran yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanlarına kuru mama desteğinde bulunuldu. Sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi neticesinde lokantaların paket servis şeklinde hizmet vermeye başlaması sonucu sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların yiyecek bulmada zorluk çekmemesi için Anamur Kaymakamlığı, duruma el attı. Anamur Hayvanları Koruma Derneği Başkanın Zeynep Güngörmüş Menevşe ve bir grup gönüllüye kuru mama paketlerini Kaymakam Nuri Başaran'dan teslim aldı.