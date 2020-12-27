Başkan Tosyalı’dan yeni yıl mesajı

Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Noel Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Belediye Başkanı Fatih Tosyalı mesajında İskenderun'da var olan hoşgörü ve kardeşlik ortamının devamını diledi. Başkan Tosyalı mesajında, şunları söyledi: Bayram günleri, insan hayatının neşe ve mutluluk günleridir. Bizleri kaynaştıran, birbirimize güçlü gönül bağları ile bağlayarak kardeşlik duygularını coşturan anlamlı zamanlardır. Geçmişte olduğu gibi bugün de birçok medeniyetin, inancın, kültürün merkezi konumundaki kentimiz, buradan aldığı güç ve dinamizmle, dünya barışına örnek teşkil etmeye devam edecek; sergilediği bu istikrarlı duruş ile daha mutlu ve müreffeh bir geleceğin kurulmasında yol gösterici olacaktır.