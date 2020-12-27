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Çamaşır makinasının içinden ALTIN buldu

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
Çamaşır makinasının içinden ALTIN buldu
KAHRAMANMARAŞ'TA arıza yaptığı için servise gönderilen çamaşır makinesinden çeyrek altın çıktı. Elbistan'da bir ailenin kaybettiği çeyrek altın, tamire gönderdikleri çamaşır makinesinin içinden çıktı. Şinasi Karabulut adlı vatandaş, çamaşır makinesinde oluşan arızanın giderilmesi için servisi arayarak talep oluşturdu. Eve gelen teknik servis elemanları makineyi alıp servise götürdü. Arızayı bulmak için çalışma yürüten teknisyenler, su tahliye borusunun tıkandığını belirledi. Tıkanıklığın giderilmesi için sökülen borunun içinden ailenin yılar yıllar evvel kayboldu diye umudu kestiği çeyrek altın çıktı. Çamaşır makinesinden çıkan altın servis elemanlarınca Şinasi Karabulut'a teslim edildi. Kaybettikleri altını bulmanın sevincini yaşayan Karabulut: "Sevindik, mutlu olduk. Böyle dürüst esnaflar olduğu müddetçe her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum" dedi. Beyaz eşya teknik servis görevlisi Mustafa Değer ise "Karabulut'un makinesinin arızasının giderilmesi için arıza kaydı açılmıştı. Görevli arkadaşlarımız makineyi alıp servise getirdi. Makinede temizlik yaptığım isnada alt kısımda çeyrek altın çıktı. Buna benzer olaylarla sürekli karşılaşabiliyoruz. Hemen müşteriyi arayıp makinenizden altın çıktı gelip alın diye bilgilendirdik. Sevinip teşekkür ettiler." diye konuştu.

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Çamaşır makinasının içinden ALTIN buldu
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