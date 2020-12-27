Çamaşır makinasının içinden ALTIN buldu

KAHRAMANMARAŞ'TA
arıza yaptığı için servise
gönderilen çamaşır
makinesinden çeyrek
altın çıktı. Elbistan'da bir
ailenin kaybettiği çeyrek
altın, tamire gönderdikleri
çamaşır makinesinin
içinden çıktı.
Şinasi Karabulut adlı
vatandaş, çamaşır makinesinde
oluşan arızanın
giderilmesi için servisi
arayarak talep oluşturdu.
Eve gelen teknik servis
elemanları makineyi alıp
servise götürdü.
Arızayı bulmak için
çalışma yürüten teknisyenler,
su tahliye borusunun
tıkandığını belirledi.
Tıkanıklığın giderilmesi
için sökülen borunun
içinden ailenin yılar yıllar
evvel kayboldu diye
umudu kestiği çeyrek
altın çıktı. Çamaşır makinesinden
çıkan altın servis
elemanlarınca Şinasi
Karabulut'a teslim edildi.
Kaybettikleri altını bulmanın
sevincini yaşayan
Karabulut: "Sevindik,
mutlu olduk. Böyle dürüst
esnaflar olduğu müddetçe
her şeyin daha güzel
olacağını düşünüyorum"
dedi.
Beyaz eşya teknik
servis görevlisi Mustafa
Değer ise "Karabulut'un
makinesinin arızasının
giderilmesi için arıza
kaydı açılmıştı. Görevli
arkadaşlarımız makineyi
alıp servise getirdi.
Makinede temizlik yaptığım
isnada alt kısımda
çeyrek altın çıktı. Buna
benzer olaylarla sürekli
karşılaşabiliyoruz. Hemen
müşteriyi arayıp makinenizden
altın çıktı gelip
alın diye bilgilendirdik.
Sevinip teşekkür ettiler."
diye konuştu.