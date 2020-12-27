Çamaşır makinasının içinden ALTIN buldu

arıza yaptığı için servisegönderilen çamaşırmakinesinden çeyrekaltın çıktı. Elbistan'da birailenin kaybettiği çeyrekaltın, tamire gönderdikleriçamaşır makinesininiçinden çıktı.Şinasi Karabulut adlıvatandaş, çamaşır makinesindeoluşan arızanıngiderilmesi için servisiarayarak talep oluşturdu.Eve gelen teknik serviselemanları makineyi alıpservise götürdü.Arızayı bulmak içinçalışma yürüten teknisyenler,su tahliye borusununtıkandığını belirledi.Tıkanıklığın giderilmesiiçin sökülen borununiçinden ailenin yılar yıllarevvel kayboldu diyeumudu kestiği çeyrekaltın çıktı. Çamaşır makinesindençıkan altın serviselemanlarınca ŞinasiKarabulut'a teslim edildi.Kaybettikleri altını bulmanınsevincini yaşayanKarabulut: "Sevindik,mutlu olduk. Böyle dürüstesnaflar olduğu müddetçeher şeyin daha güzelolacağını düşünüyorum"dedi.Beyaz eşya teknikservis görevlisi MustafaDeğer ise "Karabulut'unmakinesinin arızasınıngiderilmesi için arızakaydı açılmıştı. Görevliarkadaşlarımız makineyialıp servise getirdi.Makinede temizlik yaptığımisnada alt kısımdaçeyrek altın çıktı. Bunabenzer olaylarla süreklikarşılaşabiliyoruz. Hemenmüşteriyi arayıp makinenizdenaltın çıktı gelipalın diye bilgilendirdik.Sevinip teşekkür ettiler."diye konuştu.