Göger ve Yavuz’dan Adana için birlik çağrısı

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB) Başkanı Niyazi Göger ve Adana Güçbirliği Vakfı Başkanı Yüksel Yavuz, Adana'nın sanayisiyle, ticaretiyle, esnaf ve sanatkarıyla, tarımıyla, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden top yekun kalkınmasının, kentin tüm aktörlerinin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesiyle mümkün olacağına dikkati çektiler. Adana ESOB Başkanı Niyazi Göger, 2020 yılının pandemi nedeniyle, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sosyal ve ekonomik açıdan hayli zor geçtiğine dikkati çekti. Yaşanan sıkıntılardan en fazla nasibini alan kesimin esnaf ve sanatkarlar olduğunun altını çizen Birlik Başkanı Niyazi Göger, "Devletimizin aldığı tedbirler, sağladığı desteklerin yanı sıra Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak bizler de esnafımızın bu süreçten daha güçlü çıkması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi. Yüksel Yavuz, "Unutulmamalıdır ki birlikten kuvvet doğar. Ben inanıyorum ki ketimizin tüm siyasileri, idarecileri, kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri Adana için bizlerle aynı hassasiyete sahipler. Yapmamız gereken tek şey bir araya gelerek güçlerimizi birleştirmek" diye konuştu.