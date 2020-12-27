Yaralar sarılmaya devam ediyor

Anamur ilçesi ile Antalya'nın Gazipaşa ilçesi arasında 27 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen büyük yangında bahçeleri, evleri ve muz seraları yanarak zarar gören vatandaşların tarımsal sulamada kullanılmak üzere Mersin Valiliğince gönderilen çeşitli ebatlarda 28.000 metre sulama borusu dağıtımı gerçekleştirildi. Uçarı Mahallesi'nde yapılan sulama borusu dağıtımına Anamur Kaymakamı Mehmet Nuri Başaran, AK Parti İlçe Başkanı Feyzullah Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Sarıoğlu, Uçarı Mahalle Muhtarı Muzaffer Çetin, Anıtlı Mahalle Muhtarı Sunay Aslan ile vatandaşlar katıldı. Devlet yardımı alan Vatandaşlar, yapılan yardımlardan duydukları memnuniyeti ve teşekkürlerini ilettiler.