İş Sağlığı Sempozyumu online olarak gerçekleşti

MERSİN'İN Tarsus ilçe belediyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi işbirliği ile yapılan 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi. "Kovıd-19 ile Mücadelede Yerel Yönetimler" konusunun tüm boyutlarıyla ele alındığı sempozyumda aralarında Bilim Kurulu üyesi bilim insanlarının da olduğu çok sayıda uzman sunum yaptı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Kovid-19 aşısı konusunda "Bence şu anda geliştirilmiş olan aşılar o hangi ülkede yapılacaksa o ülkenin otoritesi tarafından, bağımsız grupları tarafından faz 1, faz 2, faz 3 herşeyi masaya yatıp değerlendirilip, ülkedeki sıkıntı, salgın, aşının getireceği kâr, zarar iyice değerlendirildikten sonra "evet yapıyorum" demişse bu benim için güvenli ve etkili aşıdır ben bunu yaptırırım, çocuklarıma da yaptırırım" dedi.