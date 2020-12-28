Mısıra ürün desteği verildi

Türkiye'nin verimli ovalarından biri olan Amik Ovası'nda mısıra ürün desteği geldi. 2020 senesinin son günlerinde Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde çiftçilere Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den müjdeli haber geldi. Gelen müjdeli haber çiftçileri sevindirdi. Senede 3 ürünün alındığı Amik Ovası, bereket ve bolluk dağıtmaya devam ettiğini belirten AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Tahtaköprü Barajı'nın tamamlanması ilk meyvesini verdi. Ovada su kısıtı kaldırıldı. Bu yıl ziraat odalarımız, DSİ Genel Müdürlüğü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürümüz ile büyük bir işi yaptık. Amik'te su kısıtını kaldırarak mısıra ürün desteği sağladık. Çiftçimizin daima yanındayız" dedi. Bu gelişmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Tahtaköprü Barajı'nın ilk sonuçlarından biri olduğunu belirten Yayman, "Çiftçilerimizin talebi doğrultusunda konuyu takip ederek olumlu sonuçlandırdık. Çiftçilerimiz için bereketli ve bol kazançlı sezonlar dileriz. Bu güzel hizmet için BaKırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik'te, "Hatay Vekilimiz Hüseyin Yayman ve Kırıkhan Ziraat Odamızın DSİ ile yapılan çalışmaları sonucunda Hatay ili Tahtaköprü Barajı'nda yapılan revizyon çalışmalarının tamamlanması ve barajdan tarımsal sulamaya geçilmesi nedeniyle 1. ve 2. Ürün Mısır Desteklemeleri İçin Kırıkhan ve Hassa ilçeleri su kısıtı kapsamından çıkarılmıştır" diye konuştu.