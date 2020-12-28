Sevgi varsa engel yok

HATAY'DA İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı,engelli vatandaşların her türlü sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirtti. Başkan Tosyalı,Belediye Binası önündeki açık alanda düzenlenen programda engelli bireylere akülü tekerlekli araç desteğinde bulundu. Tosyalı, "İhtiyaç sahibi 20 vatandaşımıza daha akülü tekerlekli sandalye hediye ettik. Sosyal belediyecilik anlayışı gereği özellikle engelli vatandaşlarımızın sorunları ile yakından ilgileniyoruz. İmkanlar ölçüsünde sorunlara çözüm bulmaktayız" dedi. Başkan Fatih Tosyalı, "İskenderun'da yaşayan tüm hemşerilerimizin huzuru ve mutluluğu için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Hemşerilerimizin dertlerine derman olmaz için çalışıyoruz. Onların memnuniyeti çok önemli. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Akülü tekerlekli sandalyelerini teslim alan vatandaşlar ise mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Engelli bireyler ve aileleri de desteklerinden dolayı Başkan Fatih Tosyalı'ya teşekkür ettiler.