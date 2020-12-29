Çukura düşen hamile kadının sağlık durumu iyi

ADANA'DA hamile olduğu öğrenilen ve hastaneye gelen 3 aylık hamile 28 yaşındaki Nehir Cengiz, Acil Servis'in girişinde bulunan kapağı yarı açık foseptik çukuruna düştü. Cankur ekipleri tarafından fosseptik çukurundan çıkarılan ve bir ayağının kırık olduğu kadın hastanede tedavi altına alınırken, bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay Seyhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanedeki işlemlerini yaptıktan sonra kantine doğru yürüyen hamile Nehir Cengiz, kapağı yarı açık olan foseptik çukuruna düştü. Cengiz'in çığlıklarını duyan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Kapağı açılan foseptik çukuruna giren bir itfaiye eri, kadını aşağı sarkıtılan ipe bağladı. Yaralı kadın, vinç yardımıyla yukarı çekilerek kurtarıldı.Bacağından birinin kırık olduğu öğrenilen Cengiz'in bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma çalışmasının ardından foseptik çukurunun çevresi sandalye ve masalarla kapatıldı. Hastanenin ve kantinin çevresinde bulunan vatandaşlar, "Foseptik çukurundan ses geldiğini duyduk. Kapağı kaldırdığımızda bir kadının düştüğünü gördük. Hemen polisi aradık" dediler.