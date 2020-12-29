Çukurova Belediyesi çocukların yüzünü güldürdü

ÇUKUROVA Belediyesi yeni yıl öncesi çocukların yüzünü güldürdü. Hayırseverler tarafından Hayır Çarşısına bağışlanan kıyafetler ve kırtasiye malzemeleri ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına teslim edildi. Çukurova Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayırseverlerden alınan bağışlar yerini bulmaya devam ediyor. Hayırseverlerin bağışladığı çocuk kıyafetleri ve kırtasiye malzemelerinin gelmesiyle hiç vakit kaybetmeyen Çukurova Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri bağışları ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıttı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de Sosyal İşler Müdürlüğüne giderek sembolik olarak bazı çocuklara kıyafetlerini kendi elleriyle giydirdi, kırtasiye malzemelerini verdi. Çocuklarla bir süre sohbet eden Başkan Soner Çetin, dağıtım töreninin yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışını taviz vermeden sürdürdüklerini ifade etti.