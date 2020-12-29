İhtiyaç sahibi aileye yardım eli

MERSİN'DE, belediyecilik yatırımlarının yanı sıra 'İnsan odaklı hizmet' anlayışıyla hizmet veren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor. 'Ankilozan Spondilit' hastalığına yakalanan Ramazan Işık'ın, iki kızı ve eşiyle yaşadığı evinin mutfağı, belediye tarafından yenilendi. Bir romatizma türü olan 'Ankilozan Spondilit' hastalığına yakalanan ve Omurga hareket kısıtlılığı nedeniyle gündelik yaşamında zorluk çeken Ramazan Işık'ın (44), iki kızı ve eşiyle yaşadığı evinin mutfağı, belediye tarafından yenilendi. Başkan Yılmaz'ın talimatıyla Değirmendere Mahallesi'nde aileyi ziyaret ederek, ihtiyaçlarını tespit eden belediye ekipleri, kullanılmaz haldeki mutfak dolaplarının yerine belediyenin atölyelerinde imal edilen yeni dolapları takarak, aileye teslim etti. 2,5 yıl önce bir kızlarını kaybeden Işık ailesi Başkan Yılmaz'a yanlarından olmasından ve bu desteğinden dolayı teşekkür etti. Hastalığı nedeniyle çalışamadığını belirten Ramazan Işık, "Ankilozan Spondilit' hastasıyım. Mutfağımız kullanılmaz haldeydi. Başkanımız bize ulaşarak yardım eli uzattı. Belediyemiz evimizin mutfağını yeniledi. Başkanımızdan Allah razı olsun. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.