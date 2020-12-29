Körfez kırmızı alarm veriyor

HATAY'DA İskenderun Çevre Koruma Derneği Şube Başkanı Nermin Yıldırım Kara, Hatay'ın İskenderun ilçesinde hava kirliliğinin 'kırmızı alarm' verdiğine dikkat çekerek, bunun birincil sebebinin kış mevsiminde evsel yakıt kömür olduğunu savundu. İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara yaptığı açıklamada, körfezde özellikle kentte havanın kirli olduğuna ilişkin kendilerinin de bir takım çalışmalar yaptıklarını belirterek "Bölgemizde birden fazla büyük tesisin varlığı, söz konusu. Organize Sanayi Bölgeleri, Demir çelik tesisleri, termik santraller, ayrıca taşocakları ve kış aylarının gelmesiyle birlikte kömür kullanımının artmasından doğan, ortaya çıkan partikül maddeler ile kirlilik kentimizin havasını ciddi anlamda kırmızı alarm noktasına getirmektedir" dedi. Hava kirliliğini birincil derecede sıkıntı yaratan en büyük etmen ısınma amaçlı kullanılan kömür olduğunu da vurgulayan Nermin Yıldırım Kara "Dolayısıyla insanlara dağıtılan bu kömür kullanımının biran evvel sonlandırılması gerekir" dedi.