Melih ABİ: Sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafik rahat diye ışıklara uymayan sürücüler var

Hafta sonları sokağa çıkma yasağı var.Avare gezen bir grup artık sokakta değil.Sadece görevli olanlar sokağa çıkabiliyor.Kaçanlar da oluyor tabi.Yasakları delmede üzerimize yok maalesef.Ceza yemekten korkmuyorlar.Çevirmelere takılanlar ceza yiyor!Trafik rahatladığı için bazı araç sürücüleri kırmızı ışıklara riayet etmiyor.Işığa rağmen yoluna devam ediyor.Karşı yönden gelen araçla da çarpışıyorlar.Fotoğrafta ki motosiklet kazası gibi.Trafik rahat da olsa ışıklara riayet edeceksin arkadaş.TARSUS'TA köprünün alçak olması nedeniyle çok sayıda araç sıkışıyor.Konuyla ilgili şikayetlerini dile getiren vatandaşlar Kırklarsırtı mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi üzerinde üzerinden DSİ sulama kanalı bulunan köprüye yüksek araçların sürekli olarak takıldığını belirttiler.Ahmet Can, "Özellikle yüksek havaleli araçlar köprünün altından geçerken sıkışıyor ve kaza yapıyor.Köprü alçak, bu köprünün daha yüksek olması lazım" diyor.Aslında zamanında yapılırken yükseklik ayarlamasının iyi olması gerekirdi.Ama en azından köprünün giriş ve çıkışına yüksekliğinin belirtilmesi gerekir.Olmazsa yüksek havaleli araçlar için alternatif bir çözüm bulunabilir.