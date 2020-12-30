Adam voleybol galibiyetle kapattı

SIGORTA Shop Kadınlar 1'inci Ligi'nde Gaziantep'i temsil eden Adam Voleybol
, sezonun ilk yarısının son maçında Adana temsilcisi Çukurova Belediyespor
'u 3-1 mağlup etti. Talat Özkarslı Spor Salonu
'nda oynanan karşılaşmaya konuk ekip hızlı başladı ve ilk seti 25-23 kazanarak öne geçti. Çabuk toparlanan başantrenör Şükrü Çobanoğlu
'nun öğrencileri ikinci seti 25-16 kazanarak durumu eşitledi. Üçüncü sette de daha atak oynayan Adam Voleybol bu seti de 25-20 kazanarak öne geçti.
Dördüncü sette ise oyundan kopmayan sarı lacivertliler maçı 3-1 kazanarak, çok önemli bir galibiyete imza attı.