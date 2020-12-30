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Adam voleybol galibiyetle kapattı

Giriş Tarihi: 30.12.2020 ABONE OL
Adam voleybol galibiyetle kapattı
SIGORTA Shop Kadınlar 1'inci Ligi'nde Gaziantep'i temsil eden Adam Voleybol, sezonun ilk yarısının son maçında Adana temsilcisi Çukurova Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Talat Özkarslı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya konuk ekip hızlı başladı ve ilk seti 25-23 kazanarak öne geçti. Çabuk toparlanan başantrenör Şükrü Çobanoğlu'nun öğrencileri ikinci seti 25-16 kazanarak durumu eşitledi. Üçüncü sette de daha atak oynayan Adam Voleybol bu seti de 25-20 kazanarak öne geçti. Dördüncü sette ise oyundan kopmayan sarı lacivertliler maçı 3-1 kazanarak, çok önemli bir galibiyete imza attı.
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Adam voleybol galibiyetle kapattı
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