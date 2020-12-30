Çiftçilere eğitim ve tarla imkânıyla kazanç

DIYARBAKIR'IN Lice ilçesinde çiftçiler, aldıkları eğitimlerin ardından kendilerine tahsis edilecek tarlalarda yetiştirecekleri tarım ürünleriyle ekonomik kazanç elde etme imkanına kavuşacak. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Bakkal, belediyeye ait yaklaşık 35 dönümlük alanı tarımsal araştırma ve geliştirme noktası olarak belirlediklerini söyledi. Çiftçilere fıstık, ceviz ve badem gibi ürünler konusunda eğitimler verileceğini belirten Bakkal, bu ürünlerin ilçede yaygınlaştırılmasını ve ileriki dönemde de ekonomik anlamda katkı sunmasını amaçladıklarını aktardı. Bakkal, ilçenin coğrafi özelliği nedeniyle tarımsal alanının az olduğunu aktararak, "Tıbbı aromatik bitkiler dar alanda yüksek gelir getiren ürünler. Bu noktada da vatandaşlarımıza bu imkanları sunmayı istiyoruz" dedi.