İnternet bağımlılığı uyuşturucu kadar tehlikeli

Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) ve Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu öncülüğünde, Gönyeli Belediyesi, Girne Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Beyarmudu Belediyesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi'nin desteği ile hayata geçirilen "Çocukları Sanal Düşmandan Koruyoruz" projesi kapsamında gerçekleştirilen anne-baba eğitimleri tamamlandı. Proje kapsamında çocukların internet kullanım düzeyleri, internet bağımlılık durumları ve anne babaların, çocuklarının internet kullanımına yönelik yaşadıkları sorunların belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen proje ile Beyarmudu, Girne, Değirmenlik, Lefkoşa ve Gönyeli'de annebabalara eğitimler verildi. Projenin Şubat 2021'de başlayacak ikinci ayağında ise Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın da dahil olmasıyla, konuyla ilgili öğretmenlere de eğitimler verilecek. "Çocukları Sanal Düşmandan Koruyoruz" projesinin sonuçları Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Turuncu Salon'da düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı.