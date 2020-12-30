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İskenderun’da asfaltsız yer kalmayacak

Giriş Tarihi: 30.12.2020 ABONE OL
İskenderun’da asfaltsız yer kalmayacak
HATAY'DA İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, sıcak asfalt çalışmaları ile onarım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Fatih Tosyalı, hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağında da yoğun mesaisini sürdürdü. Tosyalı, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Numune Mahallesinde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Tosyalı, "Ekiplerimiz şuanda Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Eyüp Sultan Caddesi, Hastane yolu, AVM Kavşağında çalışmalarını sürdürüyor. Bizlerde Numune Mahallesinde muhtarımız Ethem Ayseki ile birlikte ihtiyaç olan bölgelerdeki sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledik. İskenderun Belediyesi olarak sıcak asfalt çalışmaları ile yollar daha konforlu daha güzel hale geliyor. İskenderun'a değer" dedi.
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İskenderun’da asfaltsız yer kalmayacak
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