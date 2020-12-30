Mersin Limanı iş hacminde Türkiye rekoru kırdı

Türkiye'ninen büyük konteyner limanı Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş (MIP) 2020 ekim ayında 185 bin TEU, Kasım ayında 193 bin TEU konteyner iş hacmi gerçekleştirerek iki ay üst üste Türkiye rekoru kırdı. MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkelerin dış ticaret hacminin kayda değer ölçülerde daraldığını kaydederek, "Bu zorlu süreçte bir rekora daha imza atan personelimize minnettarlığımı iletiyorum. İş gücümüzün ve yönetimimizin yetkinliği ve bağlılığı sayesinde üretkenlikten ödün vermeden çalışmaya devam ettik. Yolculuğumuzda yanımızda olan müşterilerimize, kamu kurumlarına ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.Daele, yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: "Bu süreçte, büyüyen Türkiye ve beraberinde artan iş hacmine yönelik kapasite planlama ve yatırım projelerini geliştirmenin yanı sıra, bölgemizde ihracat, ithalat yapan ve lojistik altyapıyı oluşturan bütün firmalara fayda sağlayacak yenilikler sunmaya devam edeceğiz. Bölgenin ticaret ve lojistik altyapısını güçlendirmek amacıyla teknoloji alanındaki yatırımlarımızı müşteri entegrasyonu ve saha operasyonları otomasyonlarına odaklanarak sürdürüyoruz."