Şanlıurfa Belediyesi’nden istihdam için 6 fabrika

Yatırımcıları kente çekmek için kolları sıvayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 6 fabrikanın kurulması için yürüttüğü projeyle 4 bin 500 kişinin istihdam edilmesini hedefliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kentin 20 yaş ortalamasına sahip genç nüfusunun fazla olduğunu söyledi. GAP'ın başkenti konumundaki kentin tarımsal üretiminin fazla olduğunu anlatan Beyazgül, kentte tarıma bağlı sanayinin de gelişmesi gerektiğini belirtti. Beyazgül, "Buradaki insanımızın istihdamı çok önemli ama tarıma bağlı sanayinin gelişmesiyle çok daha fazla insanı istihdam edebilme şansına, kabiliyetine sahibiz. Şimdi arının peteğini biz hazırlıyoruz, 'sen de gel bal yap' diyoruz. 6 fabrikamızın taliplisi hazır, bitirmemizi bekliyorlar" dedi. 32 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek fabrikalar için yaklaşık 30 milyon lira yatırım yapacaklarını aktaran Beyazgül, fabrikalarda 4 bin 500 kişinin istihdam edileceğini de söyledi.