2021 yeni eserlerin hayat bulduğu bir yıl olacak

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Kocaispir "Ülkemiz ve milletimiz bakımından çok önemli gelişmelerin yaşandığı 2020 yılını geride bırakıyor, yeni ümitler ve heyecanlar eşliğinde 2021 yılına merhaba diyoruz. Yeni miladi yılın, aziz milletimiz başta olmak üzere bütün insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum" dedi. Kocaispir, "Yeni yıldan en büyük beklentimiz, dedelerin torunlarını, annelerin evlatlarını korkusuzca sarıp koklayabildiği, özlemle, hasretle sımsıkı kucaklaşabileceğimiz, birbirimizi rahatça misafir edebileceğimiz, esnafımızın, çalışanlarımızın rahatça işlerini takip edebileceği, maskelerden uzak sağlıklı bir hayat olacaktır elbette. Yeni yıl için çıtamızı yükselterek kendimize yeni başarılar için büyük hedefler koyduk. 2021 Yüreğir için yeni eserlerin hayat bulduğu, yeni projelerin hayata geçtiği çok güzel bir yıl olacak" dedi.