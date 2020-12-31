Belediye birlikleri projelerini anlattı

çeşitli bölgelerinde çalışma yürüten 8 belediye birlik başkanı projelerini anlattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıya katılan Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, birlik bünyesinde çeşitli meslek kursları açtıkları ve AB projesiyle 200 genci iş sahibi yaptıklarını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye'nin çeşitli bölgeleri kurulu belediye birlik başkanlarıyla yaptığı toplantıda belediyeler arasındaki yardımlaşma ve dayanışmaya dikkat çekti. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de katıldı. Seyit Torun toplantının açılışında yaptığı konuşmada belediye birliklerinin daha etkin çalışması için bu tür toplantılara önem verdiklerini anlattı. Seyit Torun, belediyeler arasındaki yardımlaşma, dayanışma ve proje transferinin de önemine değindi.