Eski adliye binası tarihe ışık tutuyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde 59 yıl adliye binası olarak kullandıktan sonra restorasyonla müzeye çevrilen yapı tarihe ışık tutuyor. Tarsus'ta 1950 yılında yapımı tamamlanan, 1954-2013 yılları arasında adliye binası olarak kullanılan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları sonucu Tarsus Müzesi'ne dönüştürülen yapı içerisinde tarihten izler barındırıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla 22 Aralık'ta açılışı gerçekleştirilen müze Paleolitik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar olan süreci yansıtan ve interaktif uygulamalarla destekleniyor. Müzede 805 arkeolojik, 408 etnografik ve 810 sikke olmak üzere 2 bin 23 eser sergileniyor. Mersin Valisi Ali İhsan Su, yapının 1954-2013 yılları arasında Tarsus Adliye Binası olarak hizmet verdiğini anımsattı. Müzenin tarihi ve mimari özellikleriyle bir kültür mirası olduğunu dile getiren Su, burada detaylı restorasyon çalışmasının yapıldığını kaydetti. Vali Su, her alanda olduğu gibi kültür ve sanatta da ciddi yatırımlar yaptıklarını aktardı Su, "Çok özel ve modern bir müze. İçerisinde insanlık tarihinin başlangıcından günümüze yaşam modelleri sergileniyor. Bu bölgede yaşamış medeniyetlere ait arkeolojik ve etnografik eserlerin sergilendiği özel bir müze oldu. Müzenin içerisinde ziyaretçilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayabildiği çocuk bakım odası, engelli asansörü, mescit, kafe ve hediyelik eşya reyonu gibi alanlar bulunuyor" dedi.Vali Su, yapının önemli fedakarlıklar ve maddi katkılarla çok güzel bir müze haline geldiğini belirterek, kentte benzer konsepte başka bir müze olmadığını dile getirdi. Mersin'in Tarsus'tan Anamur'a kadar tarihi dokularla bezenmiş açık hava müzesi konumunda olduğunu vurgulayan Su, "Kentimizin birçok noktasında tarihi eserler göze çarpar. Bu bakımdan vatandaşlarımızı bu güzellikleri görmeye davet ediyorum" dedi.