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Gündüz’den yılbaşı için Kovid-19 uyarısı

Yılbaşında da insanların tedbirleri elden bırakmaması, komşularıyla bir araya gelmemesi çağrısında bulunan Gündüz, “Kısıtlamaların mantığı insan hareketliliğini önlemek. Salgın sürecinde apartman içinde ya da komşular arasında sokağa çıkmadan bir araya gelmek gerçekten çok tehlikeli. Çünkü bu kısıtlamaların mantığı insanları bir araya getirmemek, kalabalık ortamlara sokmamak. İnsanlar, bunu düşünerek mutlaka kendi tedbirlerini alsın. Bayram, yılbaşı gibi zamanlarda zaten bu tür virüslerin dağılımı, yayılımı çok artıyor” diye konuştu.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 ABONE OL
Gündüz’den yılbaşı için Kovid-19 uyarısı
ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, yılbaşında kalabalık ortamlardan kaçınılması çağrısında bulunarak, "Yılbaşı kutlamalarında mümkün olduğu kadar herkes evinde, ailesiyle birlikte olabilir. Kalabalıkları oluşturmak o ortamları yaratmak bence son derece yanlış olur. Öyle bir şey olursa kısa bir süre sonra bunun faturasını yine hep beraber öderiz." dedi. Gündüz, geçen ay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye yoğun başvuru olduğunu söyledi. Alınan tedbirler, kısıtlamalar ve filyasyonunun da etkin bir şekilde yapılmasının sonuçlara olumlu anlamda yansıdığını ifade eden Gündüz, "Biz kendi şehrimizde neredeyse üçte birine kadar indik. Birtakım tedbirler alınınca gerçekten sonuçlara çok çabuk etkisi oluyor. Hastaneye başvuran hasta sayılarında anlamlı şekilde azalma oldu, bir miktar rahatladık" dedi. Gündüz, "Umarım önümüzdeki günlerde de en azından aşıyla da toplumun bağışıklık kazanıncaya kadar mevcut tedbirlerle devam edersek sürdürülebilir bir durumu yaşayabiliriz. Özellikle son bir haftadır çok daha iyi durumdayız, vaka sayılarının azalmasıyla daha rahatladık" dedi. Toplumun rehavete kapılması ya da kısıtlamalara adapte olmamasının sonuçlarını olumsuz anlamda hemen gösterdiğini aktaran Gündüz, bu durumun vaka ve hastanede yatan hasta sayılarını arttırdığına dikkati çekti.

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Gündüz’den yılbaşı için Kovid-19 uyarısı
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