Hayırseverin adı spor salonuna verildi

işadamı Mehmet Akif Keretli, kentte yapılan bir spor salonunun yapımını karşıladı. Keretli, Güneykent mahallesindeki bir lisenin içine yapılan spor salonu için Gaziantep Valiliğiyle protokol imzaladı. İşadamı Keretli, Gaziantep Valiliğince başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına spor salonu ile katıldı. Gaziantep Valiliğinde düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep'in her alanda farkını ortaya koyarak örnek olmaya devam ettiğini belirtti. Başlattıkları kampanyanın hayırseverlerin destekleri ile iyi bir şekilde ilerlediğini kaydeden Vali Gül, "Okullar eskiden sadece sınıf olarak değerlendiriliyordu, şimdi sınıfların ötesinde spor alanları, beceri tasarım atölyeleri, konferans salonları ile hepsi bir bütün. Bugün de bir okulumuzun spor salonu ihtiyacı ortadan kalktı. Hayırseverimiz Mehmet Akif Keretli'ye teşekkür ediyoruz" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise, Güneykent Mahallesindeki bir Anadolu Lisesinin içerisinde çok modern ve kapalı bir spor salonun yapılacağını aktararak, " Gaziantep hem akademisi hem de spor yönüyle gelişen bir şehir. Bu destek Spor Şehri Gaziantep projemize de önemli bir katkı sunacaktır" diye konuştu.