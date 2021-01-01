24 Saat Göksu Projesi’nin 1. etap çalışmaları başladı

MERSİN'İN Silifke ilçesinde Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, 24 Saat Göksu Projesinin başlatıldığı Göksu Nehri kıyısında incelemelerde bulunarak, "İlçe halkımıza verdiğimiz her bir sözün arkasındayız. Yatırımlarımızı ve projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz" dedi. 24 Saat Göksu Projesi ile Silifke'nin ve Göksu Nehri kıyısının, karşılıklı olarak canlanacağını, bambaşka bir çehreye kavuşacağını açıklayan Altunok, "Göksu Nehri çevresinde yapacağımız ahşap platformlar, modern aydınlatma sistemleri, oyun alanları, kafeteryalar ve yeni çevre düzenlemesi ile vatandaşlarımız Göksu Nehri kıyısını 24 saat kullanabilecekler" dedi.