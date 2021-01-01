Çiftçiye 10 bin ton yem desteği

Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarımsal üretime destek amacıyla çiftçilere 10 bin ton yem dağıtacak. Şahinbey Belediyesi yarısı hibe olmak koşuluyla daha önce de çiftçiye 14 bin ton yem dağıtmıştı. Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediyesi'nin insanın hayatına dokunan projelerinin olduğunu belirterek "Bu süreç içerisinde sadece tarımla ilgili 5 destek protokolü imzaladık. Özellikle girdi maliyetlerinin arttığı bu dönemde verilen desteği, şehrimiz adına çok değerli görüyorum" dedi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, çiftçilerin ve hayvan yetiştiricilerinin her zaman yanında odluklarını belirterek, "Çiftçi kayıt sitemine kayıtlı hayvan yetiştiricilerimize 10.000 ton hayvan yemi desteğinde bulunmuş olacağız. 4 yıldan bu yana hayvan yetiştiricilerine destek veriyoruz. İlk 2 yıl 3 bin 500 ton, geçtiğimiz yıl 7 bin ton destekte bulunduk. Bu yıl da rakamı 10 bin tona çıkardık" diye konuştu. 10 bin ton hayvan yeminin maliyetinin 22 milyon 625 bin lira olduğunu söyleyen Tahmazoğlu, "Bunun yarısı belediyemiz tarafından hibe olarak karşılanacak. Kalan kısmını da hayvan yetiştiricilerimiz karşılayacak. Bu yıl hayvan yemi fiyatlarında artış oldu ve hayvan yetiştiricilerimizin girdi maliyetleri arttı. Bu anlamda hayvan yetiştiricilerimize vereceğimiz bu destek onları rahatlatmış olacak" dedi. Tahmazoğlu, "Daha öncede 9 bin 387 ton arpa, buğday ve mercimek tohumu, 10 bin ton kimyevi gübre, 2 bin 751 adet canlı hayvan ve adet zeytin-fıstık fidanı dağıttık. Meralara 11 su kuyusu açarak hayvan yetiştiricilerine destek olduk. Bundan sonra da 15 milyon adet sebze fidesi dağıtacağız. Desteklerimiz bunlarla sınırlı kalmayacak. Çiftçilerimize ve hayvan yetiştiricilerimize destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan da verilen desteğin hem çiftçiler hem de hayvan yetiştiricileri için önemli olduğunu belirterek, "Şahinbey için çok büyük hayır yapılıyor. 10 bin ton ciddi bir rakam. Türkiye'de birçok yerde yapılmayan bir hayır işi yapılıyor. Son dönemde yem fiyatlarında ciddi artışlar oldu. Bu nedenle hayvancılıkta dönemsel sıkıntılar yaşanıyor. Bakanlık olarak yem bayilerini denetleyip çiftçilerimize destek vererek onların yanında olmaya çalışıyoruz" dedi.