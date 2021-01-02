Erdemli Halk Kütüphanesi baharda kapılarını açacak

AK Parti Erdemli ilçe Başkanı Serdal Kaya, Erdemli 100 Yıl Halk Kütüphanesi inşaatında incelemelerde bulunarak kütüphane müdürü Ali Şekerci'den bilgi aldı. Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından 1 milyon 748 bin lira sözleşmeli binada incelemelerde bulunan Kaya, kütüphane inşaatına 2019 yılı içerisinde yapımına başlandığını tamamlanma işinin ise 2021 yılı bahar aylarında tamamlanmasının planlandığını söyledi. AK Parti Erdemli ilçe başkanı Serdal Kaya, kütüphane binasının zemin artı 4 kat'dan oluştuğunu, 40 kişilik seminer salonu, 0-6 yaş ve 3-6 yaş bölümü, bebek bakım odası, engelli okuma, süreli yayınlar, 6-14 yaş, çocuk ve genç bölümünün yanı sıra bireysel çalışma salonu, okuma salonları ve idari bölümlerden oluştuğunu belirtti. Kütüphanede yaklaşık 150 kişilik oturma alanının bulunduğuna dikkat çeken Kaya "Bu kütüphanenin yerini veren yapımını sağlayan ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi. "Milletimiz için tarih ve Türk kültürünün önemli olduğunu hepimiz çok iyi bilmekteyiz" diye konuşan Kaya, "Gelecek nesillerimizi bilgili kültürlü ve manevi değerlere sahip olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Bu nedenle Erdemli 100. Yıl Halk Kütüphanesi çok önemli. Hem gençliğimize hem geleceğimize hem de yeni yapılan kütüphanemize sahip çıkacağız" dedi