Gaziantep’e 38 yeni ambulans geldi

Bakanlığınca Gaziantep'e gönderilen 38 yeni ambulans törenle hizmete alındı. Vali Davut Gül, yeni ambulanslarla birlikte kentte faaliyette olan ambulans sayısının 110'a çıktığını belirtti. Ambulansların hizmete girmesi nedeniyle Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Davut Gül, halen 72 ambulansın hizmet verdiği kentte ambulans sorunun büyük ölçüde çözüldüğünü söyledi. Vali Gül, "Koronavirüs nedeniyle yurt dışında, Amerika'da, Avrupa'da 3 bin - 5 bin dolara hizmetler verilirken bizde tamamı bedava oldu" diye konuştu.