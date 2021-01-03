Kumarcılara kepçeyle müdahale

Tarsus ilçesinde, kapıları kitlendiği için duvarı kırılarak girilen binada kumar oynarken yakalanan 89 kişiye, toplamda 109 bin lira para cezası uygulandı. Yenice Mahallesi'ndeki binada kumar oynandığı istihbaratına ulaşan ve bina önüne gözcü konulduğunu, kapıların da içeriden kitlendiğini tespit eden jandarma, belediye tarafından tahsis edilen kepçeyle duvarı kırarak binaya girdi. Jandarmanın incelemesinde 8 bin 835 oyun pulu, iki projektör, ses yayın cihazı bulunan binada, gizli geçitlerin de açıldığı tespit edildi. Ekipler, kumar oynattığı iddia edilen üç kişiyi gözaltına aldı.