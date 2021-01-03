Niğde Belediye binası yenileniyor

başarılı Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Belediyesinin eskiyen ve günün şartlarına cevap vermeyen binasının tadilatını gerçekleştiriyor. Niğde Belediyesinin yaklaşık 50 yıllık binasına tadilat gerçekleştiriliyor. Eski görünümünden tamamen farklı olarak modern çizgiler ve tasarımları ile oluşturulan proje uygulanmaya başlandı. Niğde Belediyesinin hemen önünde bulunan Ömer Halisdemir Kent Meydanı da bu kapsamda yenilenecek. Meydan da eskiden olduğu gibi yetişkin ağaçlar ve yeşil alanlar yanında vatandaşların hoşça vakit geçireceği alanlarda oluşturulacak. Niğde Belediyesinin binasının eskimesi nedeniyle yıkılıp yeniden yapılması planlanırken Belediye Başkanı Emrah Özdemir binanın yeni modern bir bina olarak tadilatının yapılmasını istedi. Yenisi yapılması durumunda 30 milyonun üzerinde bir maliyet çıkacağı belirtilen Belediye binasına, Başkan Özdemir'in talimatı ile yaklaşık 6 Milyon TL harcanarak tadilat gerçekleştirilecek ve böylece yaklaşık 25 milyon liranın belediyenin kasasında kalması sağlanmış olacak. Niğde Belediye Bakanı Emrah Özdemir, tadilatı başlatılan belediye binasında incelemelerde bulundu. Niğde'ye yakışan bir hizmet binasının yapılması için çaba sarf ettiklerini söyleyen Başkan Özdemir; "Şehrimize yakışır bir belediye binası hazırlıyoruz ve önünde de güzel bir peyzaj çalışmamız olacak" dedi.