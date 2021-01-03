Niğde emniyeti personele eğitim verdi

İl Emniyet Müdürlüğü, 2020 yılı içerisinde düzenlenen hizmet içi eğitimlerle çalışan personeli çok önemli konularda eğitti. Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan müdür, amir, memur ve çalışan tüm personel 2020 yılı eğitim programı kapsamında hizmet içi eğitime tabi utuldu. Hizmetteki verimliği artırmak, bilgi beceri geliştirme, gelişen ve değişen teknolojilere uyum sağlanması ve üst düzey görevlere hazırlanmak amaçlarını içeren gibi konularda hizmet içi eğitim düzenleyen İl emniyet Müdürlüğü bu kapsamda 2020 yılı içerisinde 409 amir, 4331 memur, 498 bekçi olmak üzere 5238 kişiyi eğitti. Yıl içerisinde verilen hizmet içi eğitimlerde, Aile içi şiddet,, ruh sağlığı, toplumsal olaylara müdahale, intihar olaylarında yaklaşım, sivil savunma, genel geliştirme eğitimi, korona virüs bilgilendirme korunma yöntemleri, mevzuat, temel ilk yardım, acil müdahale, terörle mücadele, uyuşturucu ile mücadele, çocuk istismarı, öfke kontrolü, salah atış eğitimleri konuları yer aldı.