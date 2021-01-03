Vali Ali İhsan Su güvenlik güçlerini yalnız bırakmadı

Valisi Ali İhsan Su, yılın son akşamında Polis ve Jandarma uygulama kontrol noktalarını ziyaret ederek, görevi başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı. Vali Su'ya ziyaretleri sırasında İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek de eşlik etti. İlk olarak Tarsus/Çamtepe uygulama noktasını ziyaret eden Vali Su'ya ziyaretleri sırasında Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otçu ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da eşlik etti. Jandarma telsizinden görevi başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan Vali Su, uygulama noktasında alınan önlemleri yerinde inceleyerek, güvenlik güçlerine görevlerinde başarılar diledi. Kazanlı ve Otoban- Gişeler Polis Uygulama ve Kontrol Noktalarına da ziyaret eden Vali Ali İhsan Su, daha sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde çevik kuvvet polisi ile bir araya gelerek personelin yeni yılını kutladı. Vali Su, son olarak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ndeki görev başındaki personelin yeni yılını kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.