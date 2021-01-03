Yakın Doğu Koleji yönetimi Esentepe Belediyesi’ni ziyaret etti

Doğu İlköğretim ve Ortaöğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris, Yakın Doğu İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, Dr. Suat Günsel Girne Koleji Müdürü Sermin Mayın Haydar ve Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu Müdürü İzzet Yılmaz'dan oluşan heyet, gerçekleştirdikleri ziyarette, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan'a, Dr. Suat Günsel Girne Koleji'nin bölgeye sağlayacağı avantajlar ile eğitim vizyon-misyonu hakkında bilgiler aktardı. Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Dr. Suat Günsel Girne Kolejinin, bölgeye ciddi bir canlılık kazandıracağını vurgulayarak, Yakın Doğu Heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, "Çocuklarımızın yenilikçi teknolojilerle tanışarak, hem kültürünü bilen hem de yabancı dile hakim bireyler olarak yetişecek olmasından sevinç duyuyorum" dedi. Başkanı Erdoğan, "Çocuklarımız, kaliteli eğitimle çağdaş bilgi ve teknolojilere uyum sağlayacak donanımlı bireyler olarak yetişirken, bölgemizde ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve istihdam artışı sağlanacak" dedi. Ziyarette, Dr. Suat Günsel Girne Kolejinin eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler aktaran Yakın Doğu İlköğretim ve Ortaöğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Girne bölgesi öğrencilerini nitelikli ve güven veren eğitim imkanı ile buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Doç. Dr. Tüzünkan, "Teknolojik altyapımız, tecrübeli ve dinamik eğitim kadromuzla öğrenci odaklı bir eğitim anlayışı ile toplumda yenilikler başlatacak ve gerçekleştirecek yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.