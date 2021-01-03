Zorlukları hep birlikte yeneceğiz

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, kentin 11 aylık dönemde 2,5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası vererek büyük bir başarıya imza attığını söyledi. 2020'nin pandemi nedeniyle çok geçtiğini ancak yeni yılın da zor olacağını belirten Yıldırım, "Zorlukları bilerek, mücadele yöntemlerimizi geliştirecek ve üstesinden geleceğiz" dedi. Gaziantep Ticaret Odasının Aralık ayı Meclis Toplantısında konuşan Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in ihracatta yılı büyük ihtimalle 8 milyar dolar sınırında kapatacağını ve Ocak-Kasım döneminde 2,5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdiklerini söyledi. Yıldırım, "Dış ticaret için geçtiğimiz gün Birleşik Krallık ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması çok önemli. Umut ediyoruz ki bu anlaşma İngiltere ile olan dış ticaretimize olumlu yansıyacak, ihracatımızın 2021 yılında daha iyi seviyelere gelmesine katkı sağlayacaktı" diye konuştu. Geçmiş yıllarda yılda ortalama 2 bin 500 yeni firmanın açıldığını, 2020'de açılan bir sayısının 3 bin 226, kapanan firma sayısının ise 815 olduğunu açıklayan Yıldırım, "Toplam üye sayımız 28 bini buldu. Biz Gaziantepliler ne olursa olsun üretmeye, çalışmaya devam ederiz. Türkiye'nin her köşesinde esnafın zor durumda. Bizim talebimiz, tüm sektörleri kapsayan bir destek paketinin devreye alınması. Sektörlerin ihtiyaçlarına göre bir düzenleme yapılması yönünde" dedi. Zorlu bir yılı geride bıraktıklarını ve kolay bir yıla da merhaba demeyeceklerini söyleyen Yıldırım, "2021 yılı ekonomik olarak gerçekten zor olacak. Çabamız, isteğimiz, söylemlerimiz, çözüm önerilerimiz ve tespitlerimizin hepsi zor geçeceğini bildiğimiz 2021 ekonomisinin rahatlayabilmesi için. Minimum zararla toparlanmayı sağlayabilmek için. 2021 yılında Türkiye olarak baş etmeye çalıştığımız şey sadece sınırlarımız içerisinde olmayacak. Dış politika da çetin geçeceğe benziyor. Zorlukları bilerek, mücadele yöntemlerimizi geliştirecek ve üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu.