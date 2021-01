Beğeni yapan işçilere mobbing uygulanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlara sosyal medya mobbingi uygulandığı iddia edildi. Belediye Başkanı Vahap Seçer'in talimatıyla kurulan özel bir ekip, belediye çalışanlarının sosyal medya hesaplarını an be an takip ederek AK Parti ve MHP İl Başkanları'nın paylaşımlarını beğenen ya da yorum yapan olup olmadığını kontrol ediyor. Cumhur İttifakı'nın paylaşımlarını beğenen veya yayan belediye çalışanlarının görevlerine sorgusuz sualsiz son verileceği ileri sürüldü.Yılbaşı hediyesi olarak belediye meclis üyeleri ve çok sayıda STK temsilcilerine şarap yollayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu davranışı yüzünden MHP İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ve Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Ünel tarafından eleştirilmişti.Bu eleştirileri beğenenler arasında belediye bünyesinde çalışan milliyetçi/muhafazakar işçilere Başkan Seçer yönetiminden uyarı geldi. Ayrıca tepkilerini sosyal medya üzerinden gösteren il başkanlarının paylaşımlarını beğenen veya yayan belediye çalışanlarının işten çıkarılma tehdidi aldığı ve Başkan Seçer yönetimi tarafından fişlendiği de öne sürüldü.Bu arada CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in şarap ve çerez gönderdiği meclis üyeleri arasında AK Parti ve MHP'li üyeler de var. Cumhur İttifakına bağlı meclis üyeleri kendilerine gönderilen paketleri il başkanlıklarına bırakıyor. Önümüzdeki günlerde paketlerin iade edileceği öğrenildi.